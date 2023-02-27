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Bakan Kurum, 3 bin konutluk geçici barınma alanında incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Üniversitesi çevresinde kurulan konteyner kent ile TOKİ ve Emlak Konut'un Büyükkavaklı köyünde 3 bin prefabrik ve çelik konstrüksiyon evden oluşacak geçici barınma alanında incelemelerde bulundu.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Bakan Kurum, 3 bin konutluk geçici barınma alanında incelemelerde bulundu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgede incelemelerde bulunan Kurum, 313 dönüm içerisindeki yaklaşık 15 bin depremzedenin yaşayacağı geçici barınma alanı inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Geçici barınma alanında inşa edilecek her biri 25 metrekarelik yapılar, ısı ve su izolasyonlu olacak. Ayrıca bir ailenin asgari ölçüde ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak.

Geçici barınma alanı sağlık birimi, anaokulu, cami, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile projelendirildi.

Geçici barınma alanlarının inşaatı kısa sürede tamamlanarak depremzedeler yerleştirilecek.

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