Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

AA 22 Şubat 2022 Salı 17:09 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:09

Kurum, Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde, Meyer-Landrut ile bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, görüşmede Türkiye ile AB ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Bakan Kurum, AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'a, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yürüttüğü projeleri ve çalışmaları aktararak, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin AB'ye uyumlu bir yapıda geliştirilmesinin planlandığını belirtti.

Büyükelçi Meyer-Landrut da Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini ve yaptığı projeleri izlediklerini ifade ederek, İklim Şurası'nın başarıyla sürdürülmesi dolayısıyla Bakan Kurum'u tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye ile AB'de iklim değişikliği ile mücadele konusunda yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

- FRANS TİMMERMANS BAHARDA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan da sorumlu AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın, Türkiye'ye ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Türkiye- AB Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının bahar aylarında Türkiye ev sahipliğinde yapılması planlandı. Emisyon Ticaret Sistemi konusunda yapılabilecek iş birliği alanlarının konuşulacağı belirtilen toplantıda, Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda destek beklediği kamu, yerel ve özel sektör projelerinin masaya yatırılacağı kaydedildi.