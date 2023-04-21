Bakan Kurum: Bu söz, büyük güçlü Türkiye'nin sözü

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum'u, bayram ziyareti sebebiyle geldiği AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar, çocuklar ve partililer karşıladı.

Bu yıl bayramın buruk geçeceğini belirten Bakan Kurum, "Biz burada sizlerle beraberiz ama aklımız, fikrimiz, gönlümüz deprem bölgesinde, 11 ilimizde, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Antep'te, Osmaniye'de, Adana'da. Hülasa 11 ilimizde kardeşlerimizin yanında olmak ve onlarla acılarını paylaşmak hepimiz adına çok çok önemli. Biz de onların acılarını yaşıyoruz, acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, depremin ilk anından itibaren kurulan birliği, beraberliği sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek hep birlikte deprem bölgelerinin inşa ve ihya edileceğini söyledi.

Depremden sonraki iki ay içinde, 100 bini aşkın konutun inşasının başlatıldığına dikkati çeken Kurum, "Depremzede kardeşlerimize bir söz verdik, 'Bir yılda 319 bin ve toplamda 650 bin konutumuzu yapacağız, bitireceğiz afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.' dedik. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? Bu söz, büyük güçlü Türkiye'nin sözü. Bu söz 21 yıldır milleti için koşan, alın teri döken, gece gündüz emek harcayan, şehir hastanelerinden, parklara, otoparklara, tünellere, üniversitelere, millet bahçelerine, sosyal konutlara, kentsel dönüşüm konutlarına kadar milletine bu hizmetleri götüren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." ifadelerini kullandı.

- "DÖNÜŞÜME DAHA DA KARARLI BİR ŞEKİLDE İNŞALLAH TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum, bayramın 2. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla deprem bölgesindeki ilk köy evlerinin anahtarlarının teslim edileceğini dile getirerek, bir sonraki bayramda tüm afetzedelerin evlerinde bayramı kutlayacaklarını kaydetti.

İlerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri olacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Dönüşüme daha da kararlı bir şekilde inşallah Türkiye Yüzyılı'nda devam edeceğiz ve İstanbul'umuzda ne kadar riskli alan varsa, ne kadar riskli bina varsa, belediyelerimizle, vatandaşımızla gönül birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Biz başka acılar yaşansın istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz ve inşallah bu anlayışla çalışacağız."

Kurum, 14 Mayıs seçimlerine 22 gün kaldığını hatırlatarak, tevazuyla, samimiyetle ve gayretle mücadelelerini vereceklerini, bu seçimin Türkiye Yüzyılı adına atılacak önemli bir adım olacağını vurguladı.

Bakanlığı döneminde yürütülen çalışmalara değinen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'un geleceği adına önemli projelere imza attık. Vatandaşlarımıza sözler verdik ve hep o sözleri tuttuk. O sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduk, bu anlayışla çalıştık. 5 yıllık bakanlık sürecinde nerede bir afet olsa biz iki saat sonra vatandaşımızı dizinin dibinde olduk. Hep oraya gittik, vatandaşımızın ne sorunu, ne problemi varsa o sorunların çözmenin gayreti içerisinde olduk."

Kurum, ilçe genelinde yapılan yeşil alan çalışmalarına dikkati çekerek, Ümraniye'de 60 bin metrekare parkura sahip bir şehir parkı için çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

Bakan Kurum, parti binasındaki konuşmalarının ardından Ümraniye Belediyesini ziyaret ederek oradaki personelle bayramlaştı.