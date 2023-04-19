Bakan Kurum: Devletimiz çifte bayram yaşatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 100 bin konutun yapım sürecini aralıksız sürdürüyor. Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına bir an önce kavuşması için toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 9 ilde bin 49 köyde 23 bin 21 köy evinin inşa sürecine başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, "Devletimiz çifte bayram yaşatıyor. Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthüyük Mahallesi'nde yapımına başlanan köy evlerinin anlatıldığı videoda yapımı tamamlanan köy evlerinin bayramda hak sahiplerine teslim edileceği duyuruldu. Yapımı tamamlanan 3+1 köy evlerinin içerisinde, geniş bir salon, ferah bir mutfak, oturma odası, çocuk odası ve banyo yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

"DEVLETİMİZDEN MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"



Depremden çok kısa bir süre sonra evlerine kavuşan depremzedeler ise, "Çok güzel, dört dörtlük olmuş. Kusursuz bir ev, kusursuz bir yapı. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Ellerine sağlık, bundan iyisi olmaz. Güzel, ferah, geniş. 3+1 dört dörtlük bir ev. Mutfağı mükemmel, salonu da. Hayallerim de gerçek oldu. Çoluğumuz ile çocuğumuz ile huzurlu yaşayacağız inşallah. Hayal ettiğimizden daha güzel. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Devletimiz çifte bayramı yaşattırıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İnşallah sırtları yere gelmez" ifadelerini kullandı.