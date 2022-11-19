Bakan Kurum duyurdu! 10 bin kişiye iş kapısı olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan 'Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değişiklik ile bina inşaatlarında planlama, denetim ve organizasyon gibi şantiye şefliği hizmetlerinde genel bir iyileştirme yapıldı. Düzenlemeyle, şantiye şeflerinin iş sayısı, işin büyüklüğüne göre yapıldı ve şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi. Böylece inşaatların daha etkin bir şekilde sevk, idare ve denetlenmesi amaçlandı. Değişiklikle şantiye şefliği hizmet kotası 3 grupta toplandı ve buna göre yapı inşaat alanı 1500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

Yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyüklüğüne göre düzenledik. Yeni adım, yeni istihdam alanı doğuracak, yaklaşık 10 bin mimar-mühendise iş kapısı açılacak. Hayırlı olsun" dedi. (DHA)