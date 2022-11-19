İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum duyurdu! 10 bin kişiye iş kapısı olacak
Güncel

Bakan Kurum duyurdu! 10 bin kişiye iş kapısı olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyüklüğüne göre düzenledik. Yeni adım, yeni istihdam alanı doğuracak, yaklaşık 10 bin mimar-mühendise iş kapısı açılacak' dedi.

DHA19 Kasım 2022 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Bakan Kurum duyurdu! 10 bin kişiye iş kapısı olacak
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan 'Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değişiklik ile bina inşaatlarında planlama, denetim ve organizasyon gibi şantiye şefliği hizmetlerinde genel bir iyileştirme yapıldı. Düzenlemeyle, şantiye şeflerinin iş sayısı, işin büyüklüğüne göre yapıldı ve şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi. Böylece inşaatların daha etkin bir şekilde sevk, idare ve denetlenmesi amaçlandı. Değişiklikle şantiye şefliği hizmet kotası 3 grupta toplandı ve buna göre yapı inşaat alanı 1500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

Yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Şantiye şefleri yönetmeliğini yeniledik. İş sayısını iş büyüklüğüne göre düzenledik. Yeni adım, yeni istihdam alanı doğuracak, yaklaşık 10 bin mimar-mühendise iş kapısı açılacak. Hayırlı olsun" dedi. (DHA)

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • Murat Kurum
  • Şantiye şefleri yönetmeliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.