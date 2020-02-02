Bakan Kurum: Köklü bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağız.

02.02.2020 15:24 - Güncelleme: 02.02.2020 15:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut, 323 acil yıkılacak binamız var. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik.

Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız.

Köklü bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağız.

Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız.

3 bölgede 10 bine yakın bağımsız bölümün inşaatını başladık.