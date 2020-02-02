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Bakan Kurum: Köklü bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağız.

Bakan Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut, 323 acil yıkılacak binamız var. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Köklü bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız.' dedi.

02.02.2020  15:24 - Güncelleme: 02.02.2020  15:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen mahallelerdeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut, 323 acil yıkılacak binamız var. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik.

Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız.

Köklü bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağız.

Mustafa Paşa ve Sürsürü'de kentsel dönüşüm yapacağız.

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