Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız. 4600 tane binamız Elazığ genelinde yıkılacak
Kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Bölgede sosyal konut sayısını artıracağız.
Hasarlı binalar drone ile tespit ediliyor.