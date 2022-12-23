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Bakan Kurum, kısa filmde rol aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küçük bir çevre müfettişinin mahallesinde yaptığı denetimin anlatıldığı 'Çevre Müfettişi' konulu kısa filmde rol aldı.

AA23 Aralık 2022 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Bakan Kurum, kısa filmde rol aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hazırlanan ve "Çevre Müfettişi" konusunun işlendiği kısa filmde, küçük çevre müfettişi Ayşe'nin mahallesinde yaptığı çevre teftişi anlatıldı.

Bakan Kurum'un da rol aldığı filmde çevre müfettişi Ayşe, mahallesinde çevreyi kirletenleri uyarıp tekrarı halinde ALO 181'e bildiriyor. Ayşe, çevre teftişi sırasında çöplerini ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atan Tahsin Amca'ya teşekkür ederek kendi hazırladığı teşekkür belgesini veriyor. Tahsin Amca'nın sergilediği örnek davranışı ilgili mercilere ileten Ayşe, bir gün Bakan Kurum ile mahalleye gelince herkesi şaşırtıyor.

Filmde, çöplerini ayrıştıran Tahsin Amca'yı örnek davranışından dolayı tebrik eden Kurum'un şu ifadelerine yer veriliyor:

"Çöpleri her gün böyle ayrıştırmanız gerçekten çok değerli. Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak, aynı zamanda da geri dönüşüm oranlarımızın artırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok."

Kurum, hazırlanan kısa filmi sosyal medya hesabından "Başka dünya yok" mesajıyla paylaştı.

  • Çevre Müfettişi
  • Bakan Kurum
  • kısa film

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