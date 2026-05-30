Bakan Kurum paylaştı! Depremzede çiftin bayram mutluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram heyecanını kamuoyuyla paylaştı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu-Ferhuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi. O evlerden biri de Uzungündeş ailesine yeni yuva oldu.

Depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden çift, çocukları 3 aylıkken kurada yeniden ev sahibi olduklarını öğrendi. Çift, çadır ve kiralık bir konutun ardından yeni evlerinde hayata yeniden başladı.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından ailenin yeni evinden görüntüler paylaşarak, "Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize." ifadesini kullandı.

