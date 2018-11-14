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Bakan Kurum: Plastik poşet 2019'dan sonra 25 kuruş olacak

Soruları yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum '2019'dan itibaren plastik poşetler 25 kuruş olacak.' dedi.

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Geçmişte yüksek binaların ihtiyaç olduğunu ama bugün bakıldığında şehirlerin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları istemediklerini belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı." ifadelerini kullandı.
 
"Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz"
 
Kurum, "Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz. 2019'dan itibaren plastik poşetler 25 kuruş olacak." diye konuştu.
 
"5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor"
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek. Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz." dedi.
 
"Yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"
 
Kentsel dönüşümü yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
 
"2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçecek"
 
Bakan Kurum, 2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçeceğini belirtti.
 
"Deniz kirliliği cezasını 5 kat artırıyoruz"
 
Kurum, "Deniz kirliliğine neden olan firmalara, gemilere de cezai işlemin miktarını 5 kat artırıyoruz. Kimse bizim denizlerimizi kirletmesin." şeklinde konuştu.
 

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