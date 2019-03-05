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Bakan Kurum: Sosyal konut proje talepleri 19 Nisan'a kadar alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 binlik sosyal konut projesi için taleplerin 19 Nisan'a kadar alınacağını açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 

Biz 50 bin konutluk projeyi yatay şehirleşme anlayışıyla bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak şekilde az katlı 4-5'i geçmeyen örnek bir şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz.

Başvuru sahiplerimiz başvuracakları proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2-1 konutlarımız için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 500 lira, 3+1 konutlarımız için de 1000 lira başvuru ücreti alacağız.

2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor.  3+1 de gelir şartımız yok.

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da yapılacak.

2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor. Projenin mevkiiyle konumuyla ilgili değişiyor.

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak.

Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İmar barışına 9 milyon 124 bin kişi 17,5 milyar liralık başvuru yaptı.

Hedefimiz plastik poşet kullanımını yüzde 90 azaltmak. bugüne kadar plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı.  Sıfır atık projesiyle 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye iş sağlayacağız.

Emlak Bankası, Emlak Katılım Bankası olarak çalışmalara başlayacak.

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