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Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, '2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik' dedi.

DHA1 Ağustos 2021 Pazar 14:28 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 14:29
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Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.

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