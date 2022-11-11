Bakan Kurum: Yıktılar, yaktılar, biz yine yaptık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Şehrin tarihi ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar, cumbasıyla eyvanıyla havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı. Çalışmalarda 300'ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı. Kurşunlu Camii, Ulu Camii, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihi eserler, yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı.

KURUM: YIKTILAR, YAKTILAR; BİZ YAPTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı videoyu paylaşarak "Yıktılar, biz yaptık. Yaktılar, biz yine yaptık. Tarihine, kültürüne yakışır bir Sur'u yeniden inşa ettik" açıklamasında bulundu.

İL MÜDÜRÜ BİLGİN: AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Diyarbakır İl Müdürü Nurullah Bilgin de Sur'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilgin, "Sur'un eski hali ile yeni hali arasındaki fotoğrafları kıyasladığınız zaman bütün bu anıtsal eserler etrafları komple işgal altında, derme çatma herhangi bir mühendislik hizmeti görmemiş yapılarla doluydu. Tüm bu alanlar temizlendi, Diyarbakır Kalesi'nin silüeti ortaya çıkarıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müz ve İlbank tarafından çalışmalar tamamlandığı zaman camileri, hanları ve kiliseleri ile Sur tam bir açık hava müzesi olacak" dedi.