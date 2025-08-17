Bakan Kurum'dan ''17 Ağustos'' mesajı: Aynı acıları yaşamayalım diye şehirlerimizi afetlere hazırlıyoruz

Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenler 03.02'de dualarla anıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü ilişkin paylaşımda, "17 Ağustos 1999 depreminin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha aynı acıları yaşamayalım diye şehirlerimizi güvenli hale getiriyor, afetlere hazırlıyoruz. Dokunmadığımız tek bir riskli bina kalmayana dek gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşüyle başladı.

Vali Hülya Kaya ve il protokolünün katıldığı yürüyüş sonrası anma programı için kurumlar tarafından alana kurulan stantlar gezildi, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından depremde yapılan arama kurtarma çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi.

Deprem sonrası çekilen fotoğrafların sergilendiği 03.02 ve 45 saniye adı verilen salonların gezilmesi ve anı defterinin imzalanmasının ardından Vali Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar, deprem saati olan 03.02'de okunan dualara eşlik edip hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER KOCAELİ'DE ANILDI

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi.

Marmara Depremi'nin 6 Şubat depremlerinden en temel farkının 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olduğunu vurgulayan Sezer, bunun yanı sıra yüzlerce arama kurtarma ekibi kurulduğunu ifade etti.

Sezer, deprem sonrasında yürütülen çalışmalardan ziyade öncesinde alınması gereken tedbirlerin önemini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi. Biz örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinden önce Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturacağı noktaya gelecek." diye konuştu.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"MARMARA DEPREMİ HAFIZALARIMIZDA DERİN İZLER BIRAKTI"

Marmara Caddesi'nde Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ve protokol ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz." diyen Can, şöyle devam etti:

"26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız." Konuşmaların ardından protokol üyeleri deprem anıtına karanfil bıraktı.

MARMARA DEPREMİ'NİN 26'NCI YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER İÇİN SAAT 03.02'DE SELA OKUNDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu.

Selanın ardından, protokol ve vatandaşlar vaiz eşliğinde dua etti.