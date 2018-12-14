Hükümetten dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik ön ödemeli konut projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Murat Kurum, AA muhabirine Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ilk 100 günlük

planlarının yüzde 98'ini gerçekleştirdiklerini, ikinci 100 günlük icraatların da büyük bir kısmına başladıklarını ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi veren Kurum, en son çıkan yasada kentsel dönüşümü yapacak firmaların belli teknik ve mali yeterlilikleri sağlaması ya da tamamlama sigortası yapma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Kentsel dönüşümde vatandaşın mağdur olmaması için bu düzenlemenin yapıldığını belirten Kurum, "Sürecinde tamamlanamayacak projeler olması halinde biz tamamlama sigortasıyla bu işlerin tamamlanmasını sağlıyoruz ya da Bakanlığın belirlediği teknik mali şartlara uyması halinde, gerekirse Bakanlığın belirlediği teminat sürecine ilişkin sistem devreye girecek. Dolayısıyla kentsel dönüşümde vatandaşımızın mağduriyetini engelleyeceğiz." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 592 bin konutun dönüşüm sürecinin başladığını dile getiren Kurum, yeni yasayla bunun daha da hızlandırılacağını söyledi.

Kurum, Bakanlığın bağlı kuruluşu TOKİ ile yaptıkları çalışmalara değinirken, "TOKİ ile hem dar gelirli vatandaşlara hem de orta gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize hitap eden konut projeleri için de farklı bir yöntem çalışıyoruz. Bugünkü TEFE-TÜFE sisteminin dışında daha farklı bir yöntem çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Ön ödemeli bir süreç yürüteceğiz. Neticede TOKİ bugüne kadar konut sektörüyle alakalı alt gelir gurubuna hitap eden vatandaşlarımız için çok büyük projeler gerçekleştirdi. Bunu biraz daha ileriki süreç için düşünüyorum. Aileler çocukları için TOKİ'den bir sertifika alacaklar. Örneğin bireysel emekliliğe giriyoruz, diyoruz ki 'Bunu aldığımızda 10 sene sonra çocuğum için bir emeklilik süreci başlatıyorum.' TOKİ'de de bir ön ödemeli, ileriki süreçte konutu alacağı belli olduğu bir proje bu. Talep toplayacağız. Gelen talebe göre belli şehirlerimizde projeler yapacağız."

Projenin detaylarını daha sonra bir lansmanla açıklayacaklarını bildiren Kurum, "Neticede alt gelir ve orta grup vatandaşlarımıza da güzel projeler hazırlıyoruz. Bizim TOKİ ile Bakanlık olarak yapacağımız projelerin yüzde 60-70’i kentsel dönüşüm, yani yıllık 40-50 bin konut yapabilme kapasitesini düşünürsek eğer bunun yüzde 60'ı kentsel dönüşüm olacak. Geri kalan da alt gelir ve orta gelire hitap eden vatandaşların konut ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler olacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, bu konutlar için TOKİ'nin şu an belli arsalarındaki noktalarda projeleri belirleyeceklerini ifade ederek, "Bugünden şartlarını da belirleyeceğiz. Bazı vatandaşımız 'Ben 5 yılda öderim. Bazısı 7, bazısı 10 yılda öderim.' diyecek. Ona göre teslim sürecinin de içinde olduğu bir sistem olacak." diye konuştu.

Konutlarda sorunun "ödeme gücü"nden kaynaklandığını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Biz inşaatlarımızı 36 ayda yapıyoruz, ödemeyi 120 ayda alıyoruz. Vatandaşımız da mecburen o 36 aylık finansmanı öyle ya da böyle 120 ayda da olsa karşılamak zorunda. Şimdi bazı vatandaşlarımız var ki 'Bana evim gelsin, ben çıktığını bileyim, 36 ay sonra almasam da olur. Benim çocuğum küçük şu anda veya ben 10 sene sonra, 7 sene sonra geçeyim evime ama bileyim, ev çıktığını bileyim bana...' Böyle bir süreç olacak."

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TAPU HARÇLARINA MUAFİYET

Kurum, kentsel dönüşümde yapılan diğer düzenlemelere ilişkin bilgi verirken de "Hem hak sahiplerinin olduğu kısım hem de projeye ilişkin konut üretiminde bir defaya mahsus olmak üzere tapu harcından muafiyet olacak." dedi.

Bunun yanı sıra daha önce sadece hak sahiplerine yapılan kira yardımının kiracılara da yapılmasını sağlayacak düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini dile getiren Kurum, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gelirlerinin de yüzde 10'unun kentsel dönüşüm hesabına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlık olarak, bağlı kuruluşlar ve ilgili genel müdürlüklerle bu kapsamda yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bizim hedefimiz yıllık yaklaşık 30 bin konutu sadece Bakanlık olarak dönüştürebilmek. Buna ilişkin de çalışıyoruz. Hem ilave kaynaklar buraya aktaracağız hem de mevcutta belediyelerle iş birliği içinde geliştireceğimiz alanlar olacak. Yine bir düzenleme de İller Bankasına ilişkin, inşallah ay sonunakadar geçer, İller Bankasının da gelirlerinin, karlarının yarısını kentsel dönüşüm fonuna aktarabilmesinin önünü açıyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki kentsel dönüşüm bizim için bakanlık için şu an en öncelikli işimiz ve yıllık 25-30 bin sayısını da artırarak devam edeceğiz."

Kentsel dönüşüm stratejisindeki en önemli konuların vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek adına tamamlama sigortası ve Bakanlığın belirlediği teminatları sağlayabilmek ile müteahhitlerin sınıflandırılması olduğuna işaret eden Kurum, ayrıca üst ölçekli 1/100 binin üzerinde bir mekansal stratejik plan

hazırlığı içinde olduklarını anımsattı.