Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, 'Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz' dedi.