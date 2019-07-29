30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6087
  • 6,2444
  • 254.717
  • 103267
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, 'Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’in asimetrik savaş kabiliyetini artıracak! Testlerine başlandı

Çin’in asimetrik savaş kabiliyetini artıracak! Testlerine başlandı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Akkuyu NGS'de bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'de bir ilk! Sahaya ulaştı

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti
 

POPÜLER HABERLER

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Türkiye'de ilk ve tek... Görenleri büyülüyor

Türkiye'de ilk ve tek... Görenleri büyülüyor

Fantastik tasvirlerle İstanbul

Fantastik tasvirlerle İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA