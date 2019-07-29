Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, 'Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.
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