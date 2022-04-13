Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek

Bakan Kurum CNN TÜRK'te gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

TOKİ konut sektöründe bu yüzden var. Son 20 yılda bir milyon 200 bin konut ürettik. TOKİ'nin serbest piyasadaki payı yüzde 8'ken bunu yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu konut alması zor olan vatadandaşlarımız için. Biz TOKİ ile yakın zamanda Cumhurbaşkanımız paylaşacak, sosyal konut projesini 81 ilde hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Kirada doğrudan bizim bir rolümüz olmuyor ancak arz talep dengelendiği zaman fiyatlar da normal seviyelere gelecektir.

FİKİRTEPE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Fikirtepe'de 15 bin konutluk bir kentsel dönüşüm problemi vardı. Bu sorun tamamen çözüldü Cumhurbaşkanımız bu Fikirtepe problemini halledelim diye talimat verdi. Kentsel dönüşümdeki bu sorunları düzeltmek için Meclis'te de düzenlemeler getirdik. 2020 yılında burada yarım kalan işlere el koyarak sürece dahil olduk. Fikirtepe 60 bin vatandaşı ilgilendiren bir proje. Bitiyor, 2023'te teslimatları yapacağız. Vatandaşlar evlerinde oturmaya başlayacak. Bu süreçte de onlara kira va taşınma yardımı veriyoruz. İçinde cazibe merkezleri olacak. İçinde parkları bahçeleri olacak.

YABANCIYA KONUT SATIŞI

Yılda 40-45 bin yabancıya konut satışımız var. Geçtiğimiz yol da 59 bin bir satış söz konusu. Aslında bu yabancıya konut satışı fiyatlarını artıran bir şey değil. Önceki yıllara göre çok büyük bir artış yok. Bu satışların fiyatları 3-5 kat arıtma ihtimali yok. Türkiye güvenli bir liman olarak görülüyor. Muhalefet bizi eleştiriyor, dünya ile kavgalıyız diye. İnsanların hür özgür olduğu ülkelerde yaşamak istemesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Bizim vatandaşlarımız yurt dışından ev almıyor mu? Biz istiyoruz ki insanlar bizim ülkemize yatırım yapsın gelsin.

"HAZİRAN'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOKİ MÜJDESİNİ VERECEK"

Bir konut arzı söz konusu değil. Sonuçta talep olduğu sürece arz olur. Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.

Deprem bizim gerçeğimiz, bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Biz bu dönüşümü vatandaşımızla birlikte yapmak zorundayız. 81 ile 400 kere ziyaret yapmış biri olarak dertliyim. Dönüştürelim. Herkes elini taşın altına koysun. Tüm tarafların el birliği içinde bu süreci yürütmesi lazım. Çok büyük bir iş bu. Bugüne kadar 3 milyon konusu dönüştürük. 2035'e geldiğimizde dönüştürülmemiş bir konut kalmasın istiyoruz.

"PROJELER ZEMİN ARTI 4 KAT OLACAK"

Pandemi süreci gösterdi. Herkes daha az katlı evlerde, daha yeşil yerlerde oturmak istiyor. Yatay mimari bizde artık kanun gibi. Projeleri zemin artı 4 kat olarak şekilde ilerliyor. Piyasadaki en iyi mimar ve mühendisler ile çalışıyoruz.