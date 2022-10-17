Bakan Mustafa Varank, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Nevşehir'de temel atma ve toplu açılış töreni ile bazı programlara katılan Varank, Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyelerince karşılanan Varank, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Varank daha sonra Nevşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla sohbet eden Varank, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kasaptan sucuk, fırından kavrulmuş kabak çekirdeği alan Varank, pastaneden aldığı bir tepsi baklavayı vatandaşa ikram etti.

Varank, bir iş yerinden aldığı ayakkabıyı da Vali Becel'e hediye etti.

