İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6087
  • EURO
    18,4363
  • ALTIN
    984.869
  • BIST100
    3967.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
Güncel

Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bankaların genel müdürleri ile dün yaptığı toplantıda gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü bildirildi.

AA25 Ekim 2022 Salı 15:47 - Güncelleme:
Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nebati'nin, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek ekonomideki gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, Bakan Nebati ve bankaların genel müdürlerinin bir araya gelerek, sektörün genel durumu hakkında değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, toplantıda, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum sürecinin değerlendirildiği bildirildi.

Bankacılık sektörünün gelişimi ve "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirmesi konusunun değerlendirilerek, mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, sektörün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu, kamu ile bankacılık sektörü arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Nebati'nin, sektör temsilcileriyle temaslarını sürdüreceği de ifade edildi.

  • Nureddin Nebati
  • banka
  • toplantı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.