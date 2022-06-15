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Bakan Nebati'den önemli açıklama: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur” dedi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası, 161,9 milyar lira faiz dışı fazla verildiğine işaret eden Nebati, yılın ilk 5 aylık döneminde de bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti.

- "CİDDİ BİR MALİ ALAN OLUŞTU"

Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda, merkezi yönetim bütçesinin mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturduğunu belirtti.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."

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