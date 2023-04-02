Bakan Özer: 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü

Özer, Beşpınar mesire alanındaki eğitim kampüsünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak, büyük depremlerin ardından hayatı normalleştirmek için vatandaşlara her türlü desteği sağlarken, diğer taraftan eğitim öğretimi normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Okullar kapalı olduğu zamanlarda çadırlarda, konteynerlerde çocukları eğitimle, öğretmenleriyle buluşturmak, psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteği verdiklerini anlatan Özer, bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ve veliye ulaştıklarına işaret etti.

Daha sonra kademeli şekilde depremden etkilenme şiddetine göre illeri üç kategoriye ayırdıklarına dikkati çeken Özer, "1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, 13 Mart'ta Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da eğitim öğretime tüm merkez ve ilçelerde başladık. 27 Mart'ta da kalan dört ilimizde, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da bazı ilçelerde eğitim öğretime başladık. Valilerimize şartlar olgunlaştığı zaman yeni ilçeleri de eğitim öğretime açma yetkisini verdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık süreci valilerimizin koordinasyonuna bıraktık." diye konuştu.

Bu süreçlerin içinde en kritik, depremde kaygı düzeyi en yüksek öğrenci grubunun sekizinci sınıflar, LGS sınavına gireceklerle YKS'ye girecek öğrenciler olduğunu vurgulayan Özer, "6 Şubat'tan itibaren çocuklarımızı sınavlara hazırlayabilmek için özel ihtimam gösteren İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın sağlamış olduğu çadırlarda, konteynerlerde LGS, YKS kursları açtık. Milli Savunma Bakanlığımızla Mehmetçik okullarında LGS, YKS kursları açtık. Yine Enerji Bakanlığımızla İskenderun'da gemide YKS kursu açtık. Yeter ki o öğrencilerimiz mümkün olduğu kadar minimum stresle o süreçlere hazırlanabilsinler istedik. İhtiyaç duymuş oldukları tüm kaynakları, tüm ders kitaplarını, tüm yardımcı kitapları o çocuklarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da çocukların LGS sınavı ile YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili işlev gören çadırları ziyaret ettiklerini dile getiren Özer, "Gerçekten müthiş organizasyon gerçekleştirilmiş. Sayın Valimize, buranın koordinatör bakanı Ulaştırma Bakanımıza, kıymetli vekilimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerle de sohbet edebilme imkanımız oldu. Öğrencilerimiz de gerçekten hizmetten çok memnun. Hatta 5 gün eğitim değil, hafta sonu da gelmeyi talep ettiler. İnşallah yarından itibaren de o çocuklarımızı hafta sonu da buraya taşıyarak bulundukları mekanlardan çadırsa çadır, konteynerse konteyner, evse ev, ücretsiz olarak taşıyarak sınavlara hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü"

Özer, bu süreçte afetten etkilenen bölgelerde eğitimi normalleştirirlerse hayatın normalleştiğini gördüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başlangıçta 10 ilden 71 ile nakiller açmıştık. Diğer illere öğrencileri velilerimiz götürülüp nakillerini yaptırmıştı. 250 bine ulaşmıştı nakiller ama eğitim öğretimi artık 81 ilde, gerekirse mütevazı da olsa okulları açtıktan sonra nakillerini alan öğrencilerin tekrar nakillerini bölgeye aldıklarını gördük. Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü. Nakillerini bu illerimize tekrar aldırarak eğitim öğretimlerine buradan devam ediyorlar. Dolayısıyla Bakanlık olarak hızlı şekilde her şart altında ve her yerde eğitime devam mottosuyla bu süreci tüm arkadaşlarımızla, tüm sahadaki bakan arkadaşlarımızla çok başarılı şekilde yönettiğimize inanıyorum. Tabii bu sürecin kahramanları öğretmenlerimiz, öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz ilk günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirmesini beklemedi. Orada bir afet durumu olduğunu gördüğü için herkes sahaya indi. Gece gündüz demeden gerek eğitim, gerek psikolojik destek, gerek malzemelerin tasnifi, gerek insanlara yardım etme, arama kurtarma çalışmalarında büyük fedakarlıkla çalıştılar. Tüm öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz, tüm öğretmenlerimize minnettarız. İnşallah devlet millet el ele vererek bu süreçleri de hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyorum."

Daha sonra depremzede öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, onların sorun ve taleplerini dinledi.