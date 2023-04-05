Bakan Özer, depremzede öğretmenlerle İstanbul'da bir araya geldi

Bakanlık açıklamasına göre, Beykoz Sabancı Öğretmenevinde gerçekleşen iftar programında konuşan Özer, 6 Şubat'taki depremler sonrası tüm ülkenin çok büyük bir acı yaşadığını, durumu anlatmakta kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Kendisinin de ikinci depreme Malatya'da yakalandığını kaydeden Özer, "Sahayı biliyorum, gerçekten çok zordu ama Bakanlık ve özellikle öğretmenlerimiz bu sürecin kahramanları oldu. İlk günden itibaren sahaya giderek öncelikle vatandaşlarımızın derdiyle hemhal olarak arama kurtarma çalışmalarında, yemek ve ekmek üretiminde, barınacak yerlerin kullanıma açılmasında, gelen yardımların tasnifinde, dağıtımında gece gündüz demeden çalıştılar. Tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, afet bölgesinde hala çok sayıda öğretmen bulunduğunu ve öğretmenlerin şehirler tekrar ayağa kalkana kadar görevde olmak için büyük gayret sarf ettiğini bildirdi.

Özer, süreç normalleşene kadar tüm imkanları seferber ederek her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını vurguladı.



Programa, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.