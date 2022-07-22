İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7543
  • EURO
    18,0115
  • ALTIN
    980.389
  • BIST100
    2537.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özer, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'ı kabul etti
Güncel

Bakan Özer, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'ı kabul etti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret ederek, sendikanın taleplerini dile getirdi.

IHA22 Temmuz 2022 Cuma 10:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret eden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bakan Özer'e kabullerinden dolayı teşekkür ederek sendikanın taleplerinden bahsetti. Geylan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek gündemle ilgili kanaatlerimizi paylaştım. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, miktarının artırılarak tüm eğitim çalışanlarına ödenmesini bir kez daha dile getirdim. Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinde yaşanan internet kaynaklı ve diğer teknik sıkıntıları ifade ederek çözüm getirilmesini talep ettim. Özellikle 180/240 saatlik programların verilen sürede tamamlanmasının zorluğuna dikkat çektim. 22-27 Temmuz'da yönetici atama, 1-13 Ağustos'ta öğretmen atama ve 15-26 Ağustos'ta müfettiş yardımcılığı atama mülakatlarında adayların yazılı sınav puanlarının rencide edilmemesinin önemini vurguladım. Proje okullarının yönetici ve öğretmen atamalarında yaşanan ciddi ötekileştirmeleri dile getirerek, artık bu arazlı durumun MEB'in gündeminden çıkarılması zorunluluğunu vurguladım. Bu yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasının çok yetersiz olduğu ve bir an önce en azından ücretli öğretmen sayısını karşılayacak seviyede yeni atama yapılmasının gerekliliğini dile getirdim. Nazik kabulünden dolayı Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum."

  • Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan
  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
  • ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.