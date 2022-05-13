Bakan Özer: Türkiye tüm alanlarda güçlendi

Bakan Özer, Fen Liseleri Yöneticileri Tarih, Kültür, Medeniyet Bilinci Semineri kapsamında İstanbul'da bulunan okul yöneticileriyle Pendik'teki bir otelde "Okul Yöneticileri Buluşması" programında bir araya geldi.

Burada konuşan Özer, Bakanlık olarak 81 ilde hizmet etmeye, çocukların okullara erişimini kolaylaştırmaya, imkanlarını zenginleştirmeye ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında görev alacak gençleri yetiştirmek için fedakarlık gösteren tüm öğretmenlere yardımcı olmak için tüm il ve ilçelerde seferber şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Özer, Türkiye'nin sadece bilimde, teknolojide değil, tüm alanlarda güçlendiği ve geçmişten gelen tefekkürü de bugüne taşıdığı zaman dünyaya farklı şey söyleyebilecek tek ülke olduğunu belirtti.

Bir taraftan okullarda öğrencilerin akademik gelişimini ve öğretmenler ile yöneticilerin mesleki gelişimini desteklemekle ilgili çalışmaları devam ettirirken, özellikle okul yöneticilerinin Türk kültürü, edebiyatı, tarihi ve medeniyetiyle temas düzeyini artıracak vesileleri çoğaltmak istediklerini aktaran Özer, iki günlük etkinliğin serencamının da böyle bir samimiyetle ortaya çıktığını dile getirdi.

Bakan Özer, fen liselerinin ardından sosyal bilimler liseleri yöneticileriyle de İstanbul'da bir araya geleceklerini bildirdi.

"Gerçekten birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman eğitim sisteminde çözülemeyecek hiçbir problemin olduğuna inanmıyorum." diyen Özer, şöyle devam etti:

"İçtenlik, samimiyet, odaklanma olduğu zaman, en önemlisi açık ve net olunduğu zaman her türlü problemi birlikte çözebiliriz. Burada en büyük sorumluluk okul yöneticilerimize düşüyor. Özellikle okullarımızda güvenli, belli değerlerin yaşadığı bir okul iklimini tesis edip her geçen gün güçlendirebilirsek, o iklimi uzun süreler yaşayan öğrencilerimiz ve siz değerli öğretmenlerimiz sürekli dönüşecekler, sürekli çok daha iyi noktalarda okul ortamlarımız varlığını sürdürmeye devam edecek."

- "Gerçekten tarihi bir adımdı"



Kısa sürede hayata geçen ve bugün tarihlerini açıkladıkları "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun uygulama sürecinin hayırlı olmasını temenni eden Özer, "Gerçekten tarihi bir adımdı. Bu aşamalara gelmesi öyle kolay olmadı. Allah nasip etti ve hızlı bir şekilde kanun, yönetmelik çıktı ve bugün de yönergeyi ve takvimi yayınlamış olduk. İnşallah çok sayıda öğretmenimiz, bu kariyer süreçlerinden geçerek hem özlük haklarında iyileştirme hem de sürekli öğrenen, sürekli kendisini geliştiren insan olarak, bu süreçlerden çok daha faydalı şekilde yararlanarak, eğitim sistemimizin kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Mahmut Özer, son yılda eğitimde yaşanan dönüşüm, memleket evlatlarının eğitime erişimlerini kolaylaştırma, kalite odaklı büyümeyi sürdürülebilir kılma, her yıl bütçeden en büyük payı eğitime alma kararlılığını sürdürme ve son olarak da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayata geçmesinde verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.