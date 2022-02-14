İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,592
  • EURO
    15,3835
  • ALTIN
    815.662
  • BIST100
    2001.94
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özer, Venezuela Büyükelçisi Reyes'i kabul etti
Güncel

Bakan Özer, Venezuela Büyükelçisi Reyes'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:03
ABONE OL

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer kabulde, Venezuela ile eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Venezuela Gençlik ve Çocuk Orkestrası "El Sistema"nın tanıtımının yapıldığı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin görüşüldüğü kabulde Bakan Özer, El Sistema'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de bu ülkeye yaptığı ziyarette güzel bir konser verdiğini hatırlattı.

Bakan Özer, Venezuela ile ikili ilişkilere büyük önem verildiğini ve ülkenin Türkiye'nin Latin Amerika'daki önemli ortaklarından biri olarak görüldüğünü dile getirdi.

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reyes de Bakan Özer'e teşekkür etti.

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
  • Venezuela
  • Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.