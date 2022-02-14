Bakan Özer, Venezuela Büyükelçisi Reyes'i kabul etti

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:03

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer kabulde, Venezuela ile eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Venezuela Gençlik ve Çocuk Orkestrası "El Sistema"nın tanıtımının yapıldığı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin görüşüldüğü kabulde Bakan Özer, El Sistema'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de bu ülkeye yaptığı ziyarette güzel bir konser verdiğini hatırlattı.

Bakan Özer, Venezuela ile ikili ilişkilere büyük önem verildiğini ve ülkenin Türkiye'nin Latin Amerika'daki önemli ortaklarından biri olarak görüldüğünü dile getirdi.

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reyes de Bakan Özer'e teşekkür etti.