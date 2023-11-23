Bakan Özhaseki: 2 sene içerisinde neşeli bir ortama yeniden kavuşmuş oluruz

Özhaseki, Adıyaman ziyaretleri kapsamında yerinde dönüşüm sahası ile Mara ve Musalla mahallelerinde yaptırılan TOKİ deprem konutlarında incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamada bulunan Özhaseki, depremzedelerin sorunlarını dinlemek için ekibiyle tekrar kente geldiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem açısından riskli ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Özhaseki, "Şunu bilelim, bu ülke bir deprem ülkesi. Hiç aklımızdan çıkarmayalım. Yüz yıl içerisinde denizlerimizde ve karada meydana gelen deprem sayısı 226, altı, yedi ve yedi buçuk gibi şiddetli yıkıcı deprem diye tarif ettiğiniz deprem sayısı 226'dır. Neredeyse senede iki veya üç tane deprem oluyor. Karada ise 60 civarında deprem var. Ölen insan sayımız 130 bin civarında zarar ise hiç sorulacak gibi değil, müthiş bir zarar var ortada. Şu anda arkadaşlar üç tane hat durmadan hareket halinde." diye konuştu.

Türkiye'de son depremde 14 milyon civarında insanın zarar gördüğünü dile getiren Özhaseki, 18 ilin ise doğrudan veya dolaylı yoldan etkilendiğini belirtti.

Özhaseki, devlet olarak kısa süre içerisinde sağlam zeminlerde deprem konutlarının inşasına başlayarak en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Depreme dayanıklı konutlar inşa etme gayretinde olduklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz burada bu geçen 8 ay içerisinde hiç boş durmadık. Emin olun kabinede bizim birinci gündemiz her zaman deprem. Oradaki yaraların sarılması, vatandaşların hasarlarının giderilmesi. Cumhurbaşkanımız da zaten birebir bunu takip ediyor. İnşallah bittiğinde biz sözümüzü yerine getirmiş oluruz. Bütün vatandaşlarımızın zararlarını karşılamış oluruz, hasarları gidermiş oluruz. Düşündüklerinizi yapabilirsek şöyle 2 sene içerisinde sizin bundan 2 sene önce hatırladığınız Adıyaman'ın canlı, neşeli, sokakların cıvıl cıvıl olduğu, dolu dolu olduğu bir ortama yeniden kavuşmuş oluruz. Bunlar bittiğinde elbette biz devlet olarak epeyce yorulmuş olacağız ama sizlerin de zararları giderilmiş olacak. Sizler normal hayata dönmüş olacaksınız. Adıyaman'dan ayrılmış olan vatandaşlarımız geri dönecekler. Evlerine kavuşacaklar. Onlarla da inşallah huzur içerisinde oturacaklar."

ADIYAMAN'DA 40 BİN KONUT YAPILIYOR

Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde 200 bin civarında konutun yapıldığını söyledi.

Yıl başına kadar Adıyaman'da 46 bin evi sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını vurgulayan Özhaseki, alt yapının iyileştirilmesi için de Dünya Bankasından aldıkları krediyi hibe olarak Adıyaman Belediyesine vereceklerini dile getirdi.

Depreme en dayanıklı olan yapıları inşa edeceklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle deprem şurasında bir karar alındı. Bundan sonra hiç değilse tek katlı ve iki katlı evlerimizi çelik karkas üzerine yapalım diye hafif çelik diye tarif edilen şu yapı üzerinde yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 100 metrekarelik ev için neredeyse 4,4 buçuk ton civarında çelik gidiyor. Bunu dış duvarlar arasında özellikle santim taş yünü. Onun dışında betopark, iç tarafta suntaya benzer bir osb dediğimiz malzeme. Onun içerisinde alçıpan gelecek şekilde bu yapıları bina edeceğiz. Depreme en dayanıklı olan yapı bu arkadaşlar. 110 santim kadar temel ve su basmanı çıkacak. Üzerine de bu çelik yapıyı da tüm köylerimizi inşa edeceğiz. İhaleleri Adıyaman'dan başladık."

Özhaseki, yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere destek verdiklerini, iş başladıkça da ödeme yapacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış ile Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da katıldı.