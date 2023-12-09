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Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen şehirlerdeki meydanların inşa ve ihya çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, 'Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız.' ifadesini kullandı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız
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Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Deprem bölgesinde rezerv alanda ve yerinde dönüşüm sahasında konut inşasına yoğun şekilde devam edilirken zarar gören şehirlerin merkezlerinin ve kent meydanlarının da yapımına başlandığını bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen şehirlerimizde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra şehirlerimizin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirlerimizi eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız."

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