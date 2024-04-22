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  • Bakan Özhaseki duyurdu: Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Bakan Özhaseki duyurdu: Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca yurt genelindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

DHA22 Nisan 2024 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki duyurdu: Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Meteorolojik veriler doğrultusunda; ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için daha duyarlı olunmasını, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

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