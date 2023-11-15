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Bakan Özhaseki: Filistin'deki katliamı kınamayan bir Avrupa ve Amerika var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa ve ABD'nin Filistin'deki katliama sessiz kaldığını belirterek, 'Bundan son derece üzüntü duyuyoruz. Biz bir olursak, güçlü olursak, karşımızdaki kötüler bir şey yapamaz.' dedi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Filistin'deki katliamı kınamayan bir Avrupa ve Amerika var
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Özhaseki, 2. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine ziyarette bulunan Özhaseki, mezara çelenk bıraktı.

Ardından 20 Ocak şehitlerinin cenazelerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçen Özhaseki, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'in de eşlik ettiği Özhaseki, Bakü Türk Şehitliği'ne de gelerek anıt defterini imzaladı.

Özhaseki, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile ilişkileri sonuna kadar devam ettirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Türk dünyasındaki her türlü sosyal ve ekonomik olayın kendilerini ilgilendirdiğini belirten Özhaseki, "Burada keder varsa üzülüyoruz. Bir sevinç varsa onu da paylaşıyoruz. Bundan sonra da inşallah ilanihaye bu tür duyguları devam ettirmekte kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait kurumlar gerek Azerbaycan gerekse de Türk dünyasındaki her bir olayla yakından ilgilenmeye devam edecektir. Her alanda işbirliğini sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. O yüzden biz bir olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Özhaseki, İsrail'in Filistin'e saldırılarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Değerlerimize düşman olanların nasıl bir araya geldiklerini, nasıl vicdansızca saldırdıklarını görüyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde şimdi Filistin'de bir katliam işleniyor. Orada iki ordu çarpışmıyor. Bunu böyle bilelim. Masumlar ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hastaneler basılıyor ve çok kötü görüntüler geliyor. Bunları izlemekten haya duyuyoruz. Fakat basit bir dille bile bunu kınayamayan bir Avrupa ve Amerika var. Bundan da son derece üzüntü duyuyoruz. Biz bir olursak, güçlü olursak karşımızdaki kötüler bir şey yapamazlar. İnşallah bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz."

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