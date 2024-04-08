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  • Bakan Özhaseki, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı
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Bakan Özhaseki, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İşimiz çok, yükümüz ağır, menzilimiz de gerçekten çok uzak ama biz niyetlendik, azmettik, inşallah bu yükün altından da hep birlikte kalkacağız.' dedi.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı
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Özhaseki, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, hem Hatay'ı ayağa kaldırmayı hem de insanların duasını almayı ümit ettiklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün başkanlığının bugün kesinleştiğini kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti.

"Rabbim utandırmasın, onu mahcup etmesin. Değerli belediye başkanı arkadaşlarımız buradalar. İnşallah hep birlikte kol kola girerek hareket edecekler, biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. İyi niyetle yola çıkıldığı zaman, gayret edildiği zaman da Cenabıhak yardım edecektir, buna sonuna kadar da inanıyoruz. İşimiz çok, yükümüz ağır, menzilimiz de gerçekten çok uzak ama biz niyetlendik, azmettik, inşallah bu yükün altından da hep birlikte kalkacağız."

Özhaseki, Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde çok sayıda binanın ve iş yerinin yıkıldığını, diğer illerde de benzer şekilde, o şehrin büyüklüğüne göre hasarlar olduğunu anlattı.

İlk günden itibaren hiç durmadan çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok da önemli mesafeler aldık. Bugün geldiğimiz noktada zaten vatandaş bu çalışmaları gördüğü için 'evet yaparsa sayın Cumhurbaşkanı'mız yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar, eğer bize bir derman olacaksa Cumhur İttifakı'ndan derman olur' diye inandılar, güvendiler ve nihayetinde gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse daha sonraki belediye başkanlıkları seçiminde bunca büyük afete rağmen herkes AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na güvenini tazelemiş oldu, bizim de yükümüz arttı, biz de bunun altından kalkacağız Allah'ın izniyle, layık olacağız, gece gündüz demeyeceğiz çalışacağız, başka da çaresi yok bu işin."

Hatay için yapılacakları ve öncelikleri ele alacaklarını belirten Özhaseki, daha sonra da sıkı sıkıya yol güzergahlarına bağlı kalarak devam edeceklerini söyledi.

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