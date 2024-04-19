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Bakan Özhaseki, hava tahminine ilişkin raporu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminine ilişkin raporunu paylaştı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki, hava tahminine ilişkin raporu paylaştı
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Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak, ülkenin iç ve batı kesimlerinde fırtına, Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini ifade etti.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

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