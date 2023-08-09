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Bakan Özhaseki: İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedefliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Özhaseki, konuyla ilgili tatilde olan TBMM'nin olağanüstü toplanabileceğine işaret etti.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedefliyoruz
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İstanbul, yıllardır olası depremi ve etkilerini konuşuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından konu gündemde daha fazla yer aldı.

Yapılacak bir yasal düzenleme ile deprem için hazırlık çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir açıklama yaptı.

İstanbul için özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." dedi.

Dönüşüm için 3'te 2 rıza şartı olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Bana göre yüzde 50'ye gelmeli. Bunu TBMM'ye getirip tartışacağız." diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL TAHLİYEYİ KOLAYLAŞTIRIR"

Bakan Özhaseki, Kanal İstanbul'un olası depremde şehirden tahliyeyi kolaylaştıracağını belirterek, "Avrupa'da Asya'da yeni konut rezerv alanları planlıyoruz. 5 sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşın boşalttığı yerde yeni bina düşünmüyoruz." dedi.

6 ŞUBAT'IN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLAR

Bakan, 6 Şubat depremi ile ilgili de bilgiler verdi. Depremlerde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Özhaseki, "Maliyet 100 milyar doların üzerinde." dedi.

2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti.

Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.

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