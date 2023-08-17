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Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerdeki acıları bir daha yaşamamak için Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareketle şehirleri bir an önce afetlere dirençli hale getireceklerini bildirdi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve diğer afetlerde ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Özhaseki, mesajında şunları kaydetti:

"Böylesi acıları bir daha yaşamamak için ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareket ederek şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz. İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak ülkemiz için, milletimiz için sağlam, güvenli konutları el birliğiyle üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreterek Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz."

  • deprem direnci
  • şehir planlaması
  • afet önlemleri

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