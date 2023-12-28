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  • Bakan Özhaseki ve Bakan Ersoy, Hatay'da toplantıya katıldı
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Bakan Özhaseki ve Bakan Ersoy, Hatay'da toplantıya katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki ve Bakan Ersoy, Hatay'da toplantıya katıldı
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Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, depremzede vatandaşlar ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Toplantının bir bölümüne katılan Bakan Ersoy, daha sonra kentte incelemede bulunmak üzere buradan ayrıldı.

Bakan Özhaseki ve diğer ilgililerin katılımıyla toplantı bir süre daha sürdü.

Toplantının ardından Özhaseki de çeşitli incelemelerde bulunmak üzere şehir merkezine hareket etti.

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