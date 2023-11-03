İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4351
  • EURO
    30,5073
  • ALTIN
    1819.54
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özhaseki: Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, ayakta kalmak için güçlü olmalıyız
Güncel

Bakan Özhaseki: Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, ayakta kalmak için güçlü olmalıyız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada ayakta kalmanın, bağımsız olmanın, bayrağın dalgalanmasının, ezanın okunmasının bir tek şartı var o da güçlü olmak.' dedi. Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanacağı 'Dost Eli Mağaza ve Market'in açılış törenine katıldı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, ayakta kalmak için güçlü olmalıyız
ABONE OL

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu belirterek "önce hizmet ve sosyal belediyecilik" deyip, her zaman insanların yanında olduklarını söyledi.

Anadolu'da tarih boyunca birçok milletin yaşadığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya zor bir coğrafya. Burada binlerce yıl kalmış bir devlet, bir millet yok. Bunu bilin. Buraya bazı tarihçiler 'gelgeç coğrafyası' da diyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada ayakta kalmanın, bağımsız olmanın, bayrağın dalgalanmasının, ezanın okunmasının bir tek şartı var, o da güçlü olmak. Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar. Bir taraftan PKK'yı başınıza sararlar, bir taraftan FETÖ'yü sararlar, başka türlü sıkıntılar çıkarırlar. Ülkeyi bölmek için her şeyi yaparlar."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yaptıkları hizmeti "paranın geçmediği market" olarak nitelendirdi.

Sosyal belediyecilik alanında birçok ilke imza attıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından marketin açılışı yapıldı.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.