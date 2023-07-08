Bakan Özhaseki'den vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi 12C Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirildi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakanı Özhaseki, 863 konut, 28 dükkan, bin 3 araçlık otopark ve 6 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projenin temel atma töreninde bir konuma yaptı.

"VATANDAŞIMIZI İKNA ETMEK İÇİN YALVARDIK ADETA AMA BİZİ DİNLEMEDİLER, 6 YIL SONRA FELAKETLE KARŞILAŞTIK"

Temeli atılan projenin en kısa sürede bitirilmesini dileyen Bakan Özhaseki, "Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çünkü her kentsel dönüşüm her belediyenin işi değil. Zor bir iş çünkü vatandaşla tek tek görüşeceksiniz vatandaşı ikna edeceksiniz. Hatay Antakya Belediye Başkanımız gelerek büyük bir kentsel dönüşüm başlatacağını söylediğinde biz destek olmak istedik. Çünkü biz kentsel dönüşüme inanıyoruz. Belediye başkanımıza sorduğumuzda 'ikna ettim vatandaşları' dedi. Alana gittik yardım edeceğiz ve destek olacağız orası kentsel dönüşüme girecek çünkü yakın tarihte deprem olacağını bilim insanları söylüyor. Gittiğimizde alanda çok büyük bir kalabalık var ama kenarda duranların hepsi ellerinde protestolarla bekliyordu. Başkanımız hoş geldin konuşması yapamadı küfürler ettiler hakaretler ettiler. Başkanımız indiğinde ben üzüldüm. Kürsüye çıkıp sorduğumda 'kentsel dönüşüm istemiyoruz' dediler. Gece boyu onları dinleyerek ikna etmeye çalıştım. Birkaç yıl içerisinde deprem olursa o binaların çökeceğini anlatmaya çalıştım. Beni dinlemediler. Yalvarmadığımız kaldı bir tek bizi dinlemek istemediler. Kentsel dönüşüm yaptırmadılar. Sosyal medyada bu söylediklerim yayınlanıyor. Vatandaş direnince biz ayrıldık oradan. Aradan 6 yıl geçti İstiklal ve Emek Mahalleri direnmişlerdi. Şuanda bir tane sağlam yapı yok orada" dedi.

"1 BUÇUK MİLYON YAPIYI YENİLEMEMİZ LAZIM VE 600 BİNİ GERÇEKTEN ÇOK ACİL"

Yer altındaki hareketliliğe erken uyarı sistemlerinin bile hızlı çalışamadığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Bilimsel verilere uygun olarak binanın tüm safhaları yapılırken sıfır toleransla konutlarımızı yaparak orada yaşamak bizim görevimiz. Her sene karamızda ve denizlerimizde 3 tane yıkıcı şiddette deprem oluyor. 130 bin canımızı toprağa verdik maddi hasarı söylemenin gereği bile yok. Geçmişte yapılan bir takım işlerden ders alarak yeni yönetmelik ve kanunlar uyarlandı. Değerli kardeşlerim bir tek çözüm var oda kentsel dönüşüm. İstanbul'da 800 bin civarında evimiz yenilendi yakın bir gelecekte deprem olursa başımıza felaket gelmemesi için 1 buçuk milyon yapıyı yenilememiz lazım ve 600 bini gerçekten çok acil. Belediye başkanı arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olun" ifadelerini kullandı.