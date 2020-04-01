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Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu: Yarın açıklayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüs önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, ' Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak.' dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:59
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Bakan Pekcan'ın  yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’ye gelmeden önce virüsün dünya ekonomisine etkilerini incelemek lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiyi de etkiledi. İnsanların rutini, tüketim alışkanlıkları değişti. Bu pandeminin etkisini kontrol altına almadan göremeyeceğiz.

Sürekli aşağı yönlü revize var. Talebin azalması siparişlerin durması bizi de etkiledi. İran’a ihracatın yüzde 82 azaldığını görüyoruz. İhracatta azalma var. İspanya ve İtalya’ya yüzde 40 azalma var, Fransa’ya yüzde 32.5, İngiltere’ye yüzde 12 ihracat azalması var. İhracatta yüzde 17’lik düşüş bekliyoruz. Temassız ticaretle bunu kısa sürede toparlayacağız.

Rakamsal konuşmak için dünyada pandeminin kontrol altına alınması lazım. Bazı rakamlar konuşuluyor, ciddi revizeler var. İnşallah kontrol altına alabileceğimizi umuyoruz.

2 NİSAN'DA YAYINLANACAK

Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9’una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191’ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan’da yayınlanacak.

Maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz, hiçbir sıkıntı yok, üretim kapasitesini iki katına çıkarabilecek durumdayız. E-ticaret ve kargo teslimatı konusunda herhangi bir sıkıntı yok.

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