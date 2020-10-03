Bakan Selçuk açıkladı: ASDEP ekipleri 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerinin 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştüklerini, 2 bin 612 personel ile 2,6 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi.
03 Ekim 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 10:07
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerinin 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştüklerini, 2 bin 612 personel ile 2,6 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi.