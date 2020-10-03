Bakan Selçuk açıkladı: ASDEP ekipleri 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştü

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 10:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerinin 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştüklerini, 2 bin 612 personel ile 2,6 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi.