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Bakan Selçuk açıkladı: Suriye sınırında tatil edilen okullar için 'takviye çalışması'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınıra yakın bazı okulların tatil edildiği il ve ve ilçelerde her türlü tedbiri aldıklarını, bu okullarla ilgili bir takviye çalışmasının yürütüleceğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınıra yakın bazı okulların tatil edildiği il ve ve ilçelerde her türlü tedbiri aldıklarını, bu okullarla ilgili bir takviye çalışmasının yürütüleceğini bildirdi.
 
Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) tanıtım toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazetecinin "İstanbul'da bir devlet okulunda 3 bin lira karşılığı özel sınıf açıldığı" iddiasının sorması üzerine Selçuk, "Bu tür iddialarla ilgili gereken soruşturmalar yapılıyor. Başından beri söylediğimiz gibi bu iddiaların takibindeyiz. Eğitim ve öğretim prensiplerine uygun olmayan bütün girişimleri dikkatle izleyip gereken soruşturmaları yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırına yakın bazı okulların tatil edildiğinin anımsatılarak bu okullarda eğitim sürecinin ne olacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi:
 
"Bununla ilgili olarak sürekli değişebilen durumlar söz konusu ama ilgili illerimizde ve ilçelerimizde her türlü tedbiri alıyoruz. Birkaç gündür arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bugün Ankara'da öğleden sonra bu konuyla ilgili eğitim öğretimdeki aksamaların hem telafisi hem de zenginleştirme çalışmaları anlamında birtakım faaliyetler yürüteceğiz. Bu konuda öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin hazırlıklarının uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize ulaşan hazırlık bilgileri, tatmin edici seviyede."
 
Tatil edilen okullarla ilgili telafi amacıyla bir takviye eğitim programının hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin soruya ise Selçuk, "Bir takviye çalışması yürütülecek." yanıtını verdi.
 
Ziya Selçuk, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik birimlerine başarılar diledi.

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