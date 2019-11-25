Bakan Selçuk: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız
Bakan Selçuk: '(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek.'
- AA
Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(2020-2021 Koordinasyon Planı) 6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz."
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