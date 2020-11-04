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Güncel

Bakan Selçuk: Aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk.

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:20 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:20
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