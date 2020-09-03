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Bakan Selçuk: Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için 5 milyon TL ek kaynak gönderdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek gönderdiklerini bildirdi. Bakan Selçuk, 'Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk.' bilgisini paylaştı.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 10:46
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Selçuk, yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce de 2,5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk." bilgisini paylaştı.

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