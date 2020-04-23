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  • Bakan Selçuk: İşsizlik ödeneği bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacak
Güncel

Bakan Selçuk: İşsizlik ödeneği bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı

23 Nisan 2020 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:01
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Karantina süreleri dolan vatandaşların yurtlarda bıraktığı mektuplar duygulandırdı

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