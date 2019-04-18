Bakan Selçuk: Tüm taraflar sürece dahil edilecek
Bakan Selçuk: '(Kıdem tazminatı) En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması.'
- AA
Bakan Selçuk: "(Kıdem tazminatı) Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim."
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