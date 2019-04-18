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Bakan Selçuk: Tüm taraflar sürece dahil edilecek

Bakan Selçuk: '(Kıdem tazminatı) En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması.'

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Bakan Selçuk: "(Kıdem tazminatı) Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." 

Detaylar geliyor...

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

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