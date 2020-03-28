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  • Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk
Güncel

Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk.'

AA28 Mart 2020 Cumartesi 11:39 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:39
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