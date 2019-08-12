Bakan Selçuk toplu sözleşme görüşmeleri için Türk-İş ile bir araya gelecek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek.