İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7872
  • EURO
    29,8422
  • ALTIN
    1695.15
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı: 39'u tescil edildi
Güncel

Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı: 39'u tescil edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, 'Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız.' ifadesini kullandı.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten kararlılık mesajı: 39'u tescil edildi
ABONE OL

Bakan Şimşek, Twitter hesabından, FATF'ın tweetini alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız."

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • gri liste
  • bakan şimşek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.