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Bakan Soylu açıkladı: 81 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi.' dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 11:59 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 12:07
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 

Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız.

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