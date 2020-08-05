05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en yoğun denetiminin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun Twitter üzerinde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"#SağlıkİçinHepimizİçin Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, hafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız.

Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta..."