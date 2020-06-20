AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:46

Depremden etkilenen Bingöl'ün Yedisu ilçesinde incelemelerde bulunan Soylu, ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremde zarar gören vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Soylu, ilk gün hemen geldiklerini ve müdahale ettiklerini söyledi.

Sadece Bingöl'e 4 binin üzerinde çadır gönderdiklerini, bunların kurulmaya devam ettiğini anlatan Soylu, yıkık ve ağır hasarlı evlerin bulunduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hasar tespit çalışması yaptığını bildirdi.

İlk etapta çadır kurulduğunu ancak evlerin kışa kadar tamamlanamayacağını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun için evleri yıkık, ağır hasarlı ve ihtiyacı olana konteyner vereceğiz. Hemen istediği yere, evinin yanına kendimiz hazırlayacağız. Onu konteynere yerleştireceğiz. Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak burada da yapacağız. Daha önce Van, Bingöl depremlerinde ne yapılmışsa aynısı yapılacak. Bir tek şiarımız var, sizi evinize huzurlu sokana kadar buradan çıkmayacağız, sizlerle beraber olacağız."

- "DAHA DA FAZLA HUZUR VE KARDEŞLİK OLACAK"



Depremzedelere yardımların sürdüğünü bildiren Soylu, sonuna kadar vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Soylu, "Eksik, aksak varsa da başımız üzerine. Onları tamamlamak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Koordinasyon içinde, el birliğiyle bu işin üstesinden gelineceğine işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var, 'Evi yıkılan, ağır hasarlı olan tespit edilen kim varsa çelik konstitüsyon ev yapacaksınız.' Bir daha bu depremlerle karşı karşıya kaldığı zaman bir sıkıntı çıkmasın diye. Onun da nasıl olduğu belli. 250 ağıl yıkıldı. Onları da yerine getireceğiz. Aynı zamanda hayvanları telef olanlar var. Onlara da yardımcı olacağız. Burada normali sağlayana kadar hep birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Depremden zarar ziyanınız olmayacak bilesiniz. Cumhurbaşkanımızın talimatı odur. Milletimizin gönlü rahat edene kadar o talimatı yerine getireceğiz. Bir emriniz olursa başımız üzerinedir. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız."

Elazığ'daki gibi hem valilik hem de bakanlıklar olarak sürekli bölgeye gidip geleceklerini ve çalışmaları takip edeceklerini anlatan Soylu, "Buraya huzurla geldik. Sizin de buna çok katkınızın olduğunu biliyorum. Buralara huzur yakışıyor. Aynı ağacın, doğanın, güzelliklerin yakıştığı gibi. Önümüzdeki günlerde inşallah göreceksiniz daha da fazla huzur ve kardeşlik olacak. Çocuklarımız çok daha fazla, geleceği umutla kucaklayacak. Bizim görevimiz onları güldürmek, onlara yarınlara emin bir şekilde baktırabilmek. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." dedi.

- "YARALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILACAK"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hükümetin depremin ilk anından itibaren seferber olduğuna işaret etti.

Yılmaz, "Daha önceki depremlerde hükümetimiz ne yaptıysa, ülkenin dört bir yanında ne yaptıysa Yedisu'da da Allah'ın izniyle bu tecrübeyle bütün hizmetler yapılacak. Şu ana kadar yapılanları gördük, köyleri dolaştık. Gerçekten bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetler kendiliğinden olmuyor. Bunun arkasında bir irade var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a huzurlarınızda Yedisu ve Bingöl adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek süreçte yapılması gerekenlerin birer birer yerine getirileceğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Meclisimizde bir kanun çıktı, yasalaştı ama Cumhurbaşkanı imzasıyla inşallah uygulamaya geçecek. Hemen bir önerge hazırlandı, teknik çalışmaları İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütüldü. Yedisu, Karlıova ve bütün bu depremden etkilenen köylerimize istisna yapıldı. Normalde kanun gereği DASK dediğimiz bir sigorta var, yardım yapmak mümkün değildi. Ama kanunla bu bölgelerimiz istisna haline getirildi, yardım yapıldı diye. Bu vesileyle TBMM'ye şükranlarımı sunuyorum. Hızlı bir şekilde yaralar sarılacak."